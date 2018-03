Heiningen (red) - Die Handballerinnen des Württemberg-Ligisten HSG Deizisau/Denkendorf haben ihr Auswärtsspiel beim TSV Heiningen mit 27:22 (16:10) gewonnen. Allerdings war Trainer Herbert Kipp nur mit den ersten 45 Minuten zufrieden. In denen hatten die HSG-Frauen die Partie dominiert, sich schnell abgesetzt und über die Stationen 6:2, 9:3, 12:5, 15:7 eine deutliche 16:10-Führung mit in die Halbzeit genommen. Zu Beginn der zweiten Hälfte sind sie sogar auf 20:11 davongezogen. Was allerdings beim Stand von 23:14 (44.) passierte, fasst Kipp so zusammen: „Meine Spielerinnen haben sich selbst eine Auszeit genommen.“ Denn innerhalb