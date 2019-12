Denkendorf „Das war sicher nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber am Ende hat es dann doch Spaß gemacht“. Steffen Irmer-Giffoni, Trainer des Frauen-Württembergligisten HSG Deizisau/Denkendorf, war nach dem hart erkämpften 23:19 (8:8)-Sieg gegen die TG Biberach zufrieden. „Wir überwintern nach Minuspunkten jetzt sogar als Tabellenerster“, erklärte Irmer-Giffoni – eine Tabellenkonstellation, die so wahrscheinlich kaum einer am Anfang der Saison vorhergesagt hätte.

Trotzdem tat sich die HSG in der ersten Hälfte gegen die viertplatzierte TG schwer. „Das war schon ein kampfbetontes und zähes Spiel“, sagte der Coach, dessen Team sich in