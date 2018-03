Giengen (red) - Verdiente Niederlage gegen einen starken Gegner: Die Handballerinnen der HSG Deizisau/Denkendorf unterlagen in der Württembergliga bei der TSG Giengen deutlich mit 21:30 (11:18).

Die HSG ging mit 1:0 in Führung, doch es sollte das einzige Mal bleiben, dass das Team vorne lag. „Wir sind das ganze Spiel hinterhergelaufen. Das kostet natürlich viel Kraft“, sagte Trainer Herbert Kipp. In der 22. Minute lag die HSG nur knapp mit 9:11 in Rückstand, doch anschließend offenbarte das Team große Schwächen im Abschluss und kassierte vier Treffer in Folge. Neben den Problemen beim Torabschluss wurde