FridingenDie Württembergliga-Handballerinnen der HSG Deizisau/Denkendorf haben zum Auftakt in die neue Spielzeit auswärts mit 21:22 (12:12) gegen die HSG Fridingen/Mülheim verloren. Dabei fanden die Gäste zunächst besser in die Partie und führten nach 15 Minuten mit 7:3. Vor allem in der Abwehr ließ Deizisau/Denkiendorf nur wenig zu. „Das hat sich durch das ganze Spiel gezogen. Die Abwehrleistung war wirklich gut“, sagte HSG-Co-Trainer Markus Kuschke. Die Gastgeberinnen kamen dennoch zurück in die Begegnung und gleichen bis zur Pause auf 12:12 aus.

Das erste Tor im zweiten Durchgang gelang Fridingen/Mülheim zur 13:12-Führung. Diese gab die