Hegensberg/LiebersbronnDie abgelaufene Spielzeit war keine einfache für die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn. Nach dem großen personellen Umbruch im Sommer folgte schließlich der Abschied aus der Württembergliga nach drei Jahren. Nach zwei erfolgreichen – und eben einem weniger erfolgreichen. Neustart in der Landesliga. „Es ist Wiederaufbauarbeit gefragt“, sagt Trainer Frank Haas, der unbefangen an die Sache rangehen kann, weil er neu bei den Berg-Handballerinnen ist. Das scheint bereits zu fruchten. „Die Stimmung ist super, es ist wirklich ein tolles Team“, erklärt der Nachfolger von Markus Weisl. In die Runde startet das Team erst am