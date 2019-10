EsslingenDas war deutlich: Der TV Altbach hat in der Handball-Bezirksliga in Bernhausen eine deutliche Klatsche eingesteckt. In der Bezirksklasse verlor der TV Reichenbach II zum ersten Mal in der noch jungen Saison. Die SG Hegensberg/Liebersbronn II setzte sich in der Kreisliga A im Derby durch. Die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn holten ihren ersten Saisonsieg.

Männer – Bezirksliga

EK Bernhausen – TV Altbach 37:22

Der TV Altbach ist erneut schwach in die Saison gestartet. Durch eine 22:37-Klatsche beim EK Bernhausen stehen die Altbacher punktlos auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nach schwachem