LautersteinDie SG-Hegensberg-Liebersbronn kassierte in der Handball-Württembergliga bei der SG Lauterstein eine 26:12 (11:17)-Niederlage. „Es war klar, dass das schwierig wird“, sagt Trainer Jochen Masching von der SG-Hegensberg-Liebersbronn, „Die Lautersteiner sind als Absteiger auch mit ganz anderen Zielen als wir gestartet.“

Hegensberg gelang ein guter Start und in der ersten Viertelstunde verlief die Partie noch auf Augenhöhe. „Danach häuften sich bei uns kleinere Fehler, die aber von Lauterstein sofort per Konter bestraft wurden“, so Masching. Bis zur Pause zogen die Gastgeber auf 17:11 davon. Auch in der zweiten Hälfte bot sich das gleiche