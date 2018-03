Wernau (red) - Der HC Wernau muss überraschend eine 24:27 (9:15)-Heimniederlage verkraften. Der Tabellenführer der Handball-Landesliga zog gegen den TSV Zizishausen den Kürzeren, weil er sich laut Trainer Frank Ziehfreund „eine desaströse erste Hälfte“ leistete. Ziehfreund monierte „ein Abschlussverhalten unter aller Sau“. Die Pausenansprache dürfte heftig gewesen sein und verfehlte ihre Wirkung nicht, denn in der zweiten Hälfte legten die Wernauer los wie die Feuerwehr und erspielten sich eine 20:18-Führung. „Aber am Schluss haben wir die entscheidenden Dinge nicht gemacht“, erklärte Ziehfreund die Niederlage. Vom Thema Aufstieg will