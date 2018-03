Uhingen (red) - Mit neuem Selbstbewusstsein kam Handball-Landesligist HC Wernau beim HT Uhingen-Holzhausen zu einem doppelten Punktgewinn: Mit 37:34 (18:15) siegte der HCW und der zwölffache Torschütze Manuel Tremmel war im Glück: „Da kann man wirklich nicht motzen, mit den zwei wichtigen Punkten haben wir uns im Abstiegskampf wieder etwas Luft verschafft.“

Wie schon in der Vorwoche spielten die Wernauer selbstbewusst auf und machten dem Uhinger Rückraum mit einer aggressiven 6-0-Formation in der Abwehr das Leben schwer. Den starken HT-Akteuren Julian Heimsch und Benjamin Hahnloser wurde so der Wind aus den Segeln genommen und