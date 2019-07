EsslingenVorbereitung ist halt Vorbereitung“, sagt Markus Locher. Der Rückkehrer auf den Cheftrainerposten des TSV Neuhausen hat wie seine Kollegen das Esslinger Handball-Marktplatzturnier am vergangenen Wochenende genutzt, um zu testen, ob die Maßnahmen in der ersten Phase der Trainingsvorbereitung gefruchtet haben. Bei den MadDogs lief es noch nicht so rund, der Drittliga-Absteiger und Titelverteidiger erreichte mit Mühe das Finale und unterlag dort Drittliga-Neuling TV Plochingen verdient mit 11:15. Die Plochinger sollten allerdings auch schon weiter sein, denn für sie beginnt die Saison bereits am 24. August und damit zwei bis drei Wochen vor den