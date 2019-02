PlochingenDank eines Kraftakts in der zweiten Hälfte sicherten sich die Handballer des TV Plochingen in der Baden Württemberg-Oberliga beim 38:36 (18:20) gegen den TV Bittenfeld II zwei wichtige Punkte. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir diesen positiven Effekt mit in die nächsten Spiele nehmen können“, sagte Daniel Brack erleichtert.

Der Plochinger Trainer war allerdings alles andere als hundertprozentig zufrieden mit der Mannschaft, die in der ersten Hälfte bereits mit fünf Toren vorne lag, den komfortablen Vorsprung aber genauso schnell wieder vergeigte und mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause ging. „Was in Abschnitt eins passiert ist,