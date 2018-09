EsslingenDie Handball-Saison nimmt so richtig an Fahrt auf. Drittligist TSV Neuhausen ist nach dem schwachen Start wieder in der Spur, hat nun aber ein schweres Auswärtsspiel in der Pfalz vor sich. Württembergligist TSV Deizisau trifft wieder einmal auf den alten Bekannten Steffen Rost – und in der Württembergliga der Frauen kommt es am dritten Spieltag schon zum dritten Derby.

Männer – 3. Liga

Der Tabellenzwölfte TSV Neuhausen tritt nach dem ersten Saisonsieg am Samstag (20 Uhr) beim bisher unter Wert spielenden 13. TSG Haßloch an. „Haßloch will unbedingt gewinnen, um da unten rauszukommen“, sagt Neuhausens Außenspieler Daniel Ross und formuliert