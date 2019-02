DeizisauVor dem Eckhaus in Deizisau stehen zwei Autos mit tschechischem Kennzeichen, in der Dachgeschosswohnung streicht Kater Rocky zur Begrüßung um die Beine, im Fernsehen läuft eine Comedyserie. Auf Handball deutet nichts hin – und doch geht es in dieser Wohnung viel um diesen Sport. Denn ihre Bewohner sind nur dem Handball wegen hier. Die Liebe zum Sport und zueinander verbindet Sarka Marcikova und Lukas Francik. Als die 26-jährige Tschechin für diese Saison ein Engagement bei Bundesligist TV Nellingen annahm, kam ihr Freund mit nach Deutschland. Der Linksaußen spielt beim Baden-Württemberg-Oberligisten TSG Söflingen.

Die beiden sind seit acht