In der Neuhausener Egelseehalle gab es schon viele spektakuläre Handballspiele. Diese Begegnung aber wird den Fans des Drittligisten TSV Neuhausen noch besonders lange in Erinnerung bleiben. Nach klarem Rückstand - 8:15 stand es zur Pause - gewannen die Neuhausener gegen den starken TuS Fürstenfeldbruck mit 26:25. Die Stimmung nach der Schlusssirene war entsprechend euphorisch.

Die Protagonisten gingen mit dem Erfolg jedoch unterschiedlich um. Aus Leon Papst, der nach der Pause in der Abwehr gemeinsam mit Youngster Lukas Lohmann eine bärenstarke Leistung gezeigt und zudem den Treffer zum 23:23-Ausgleich (54. Minute) erzielte hatte, sprudelte es nur so heraus. "In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir nichts zu verlieren haben. Lukas und ich haben so noch nie zusammengespielt, uns aber vorgenommen, dass wir kämpfen wie die Tiere", sagte er. "Es war heute nach der Halbzeit eine ganz starke Charakterleistung der gesamten Mannschaft."

Trainer Eckard Nothdurft hatte dagegen Mühe, die richtigen Worte zu finden. Auf die Bemerkung, dass wohl kaum jemand in der Halle noch an einen Neuhausener Sieg geglaubt hatte, sagte er: "Wir wahrscheinlich auch nicht. Es war ja nicht so, dass eine Strategie dahinter war." Der Coach war sichtlich stolz.

Ganz ohne Strategie war es dann aber doch nicht. Die Neuhausener hatten in der ersten Hälfte in der Abwehr große Probleme und fanden auch in der Offensive keine Lösungen. Nach dem Zwischenstand von 4:4 zog Fürstenfeldbruck so auf 10:4 davon - und es schien so, als seien die Maddogs an diesem Abend chancenlos.

Doch dann kam der Wechsel - und die Wende. Die Neuhausener stellten auf eine 6:0-Abwehr um (Notdurft: "5:1 und 3:2:1 waren ja schon durch"). Und sie kamen - durch drei Tore von Lohmann - von 10:17 auf 15:17 heran. Bis zu Papst Ausgleich und den beiden Treffern zur 26:24-Führung durch Louis Mönch und Timo Durst mussten sie sich dann ein bisschen gedulden - und in den letzten Minuten ein bisschen zittern. Dann war der erste Heimsieg - der zweite Erfolg im siebten Rundenspiel - perfekt. Es war ein denkwürdiger Handballabend in der Egelseehalle.

Sigor Paesler