PlochingenEs gibt im Sport so unglaubliche Wendungen. Als Henrik Bischof drei Minuten vor dem Ende des Drittliga-Handballspiels zwischen dem TV Plochingen und dem TV Hochdorf den Anschlusstreffer zum 25:26 erzielte, war die Hoffnung beim TVP und seinem Anhang plötzlich wieder groß. Die Halle tobte. Doch die Wende blieb aus. Die Plochinger knüpften wieder an die Abschlussschwäche der ersten Hälfte an und unterlagen mit 26:29 (11:18). Alles andere wäre auch nicht verdient gewesen.

„Es war unser bisher schlechtestes Saisonspiel“, sagte Plochingens Trainer Michael Schwöbel sichtlich konsterniert. Zudem war es die dritte Niederlage in Folge. Dadurch