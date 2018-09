RavensburgMit einem souveränem 29:23 (13:8)-Auswärtssieg haben die Landesliga-Handballer des TV Reichenbach zwei weitere Punkte eingefahren. Beim TSB Ravensburg war es laut Athletik-Trainer Alec Farrell ein „ungefährdeter Start-Ziel-Sieg“. Von Anfang an war Reichenbach die tonangebende Mannschaft und zog schon in der 16. Minute mit vier Toren davon. Bis zur Pause baute der TVR den Vorsprung noch um ein Tor aus. In der Pause war dann die Vorgabe „die zwei Punkte mit einer konzentrierten Leistung nach Hause zu bringen“, wie Ferrell erklärt: „Wir haben uns dann den Sieg auch durch eine starke Abwehrleistung und den treffsicheren Max Liegat verdient“.