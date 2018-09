Nachdem die beiden Torhüter Marco Schwarz (Karriereende) und Johannes Klimmer (Ziel unbekannt) sowie die Spielmacher Daniel Brack (nur noch Trainer) und der langjährige Kapitän Sascha Hutter (2. Mannschaft) nicht mehr zur Verfügung stehen, ist der TVP gefordert. Zumindest am Kreis kann das Team in Neu-Kapitän Philipp Gollmer, Julian Maier und Jonas Zimmermann auf ein bewährtes Trio vertrauen. Und die Spieler, die die Lücken schließen sollen, haben in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen. Trainer Brack hat großes Vertrauen und daher einen erneuten Rücktritt vom Rücktritt ausgeschlossen. Auf