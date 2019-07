EsslingenHartmut Mayerhoffer, Trainer von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen, fasste die Leistung seines Teams zum Auftakt des Esslinger Marktplatzturniers wie folgt zusammen: „Wir haben eine gute Einstellung gezeigt, aber natürlich waren das einige technische Fehler zu viel.“ Gemeint war seine eigene Mannschaft, doch er beschrieb das ganze Spiel. Denn nicht nur Göppingen merkte man in der Altbacher Sporthalle das frühe Stadium der Vorbereitung an, auch bei Kontrahent HC Erlangen lief vieles noch nicht rund. Dass Frisch Auf am Ende einen relativ ungefährdeten 27:22 (13:9)-Sieg feierte, lag nicht zuletzt an den starken Leistungen beider Torhüter.