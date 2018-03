Kiel (kd) - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hatte beim desaströsen 22:40 (12:20) beim THW Kiel nicht den Hauch einer Chance. Von Anfang an kontrollierten die Nordlichter die Partie, wenn auch Frisch Auf bis zum 8:10 (17.) einigermaßen mithalten konnte. Allerdings kam der bislang so treffsichere Rückraum der Göppinger um Lars Kaufmann und Michael Thiede während der gesamten Partie nicht zum Zug. In den letzten zehn Minuten vor dem Wechsel drückte der THW aufs Tempo und erarbeitete sich einen komfortablen Acht-Tore-Vorsprung. In der zweiten Hälfte ­lief obendrein Welthandballer Thierry Omeyer im Kieler Tor zur Topform auf und