Biberach Das Glück war nicht auf ihrer Seite. Die Württembergliga-Handballerinnen des TSV Köngen verloren bei der TG Biberach mit 22:31 (11:14). „Das Ergebnis spiegelt nicht wieder, was wir können“, sagte Köngens Trainer Tim Wagner. Zu allem Überdruss verletzte sich auch noch Schlüsselspielerin Gabriele Mitranic schwer.

Von vorn herein war klar, das Biberach ein harter Brocken ist. „Um dieses Team zu schlagen, brauchen wir einen guten Tag“, sagte Wagner. Den hatte Köngen nicht. Die TSV-Spielerinnen kamen schwer in die Partie und verwarfen so manche gute Chance. Trotzdem gelang ihnen nach etwa 20 Minuten der Ausgleich (10:10). Einen Augenblick