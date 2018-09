WolfschlugenDie meisten Handball-Trainer sind froh, wenn sie es im Laufe der Vorbereitung wenigstens einmal schaffen, den Großteil des Kaders zusammenzutrommeln, um gemeinsam ins Trainingslager zu fahren. Speziell während der Sommermonate ist das gar nicht so einfach. Bei den Frauen des TSV Wolfschlugen gilt dieser Grundsatz nur bedingt. Rouven Korreik, der Trainer des Baden-Württemberg-Oberligisten, hatte in diesem Jahr gleich zweimal das Glück, in der Fremde an der Leistungsfähigkeit des Kaders arbeiten zu dürfen. „Wir waren zuerst im Höhentrainingslager im Fürstentum Liechtenstein und Anfang September noch in Isny im Allgäu“, berichtet Korreik.