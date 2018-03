Deizisau/Denkendorf - Die Hermann-Ertinger-Sporthalle in Deizisau wird morgen mal wieder richtig voll sein. Um 15 Uhr treten die Handball-Frauen der HSG Deizisau/Denkendorf zu ihrem ersten Aufstiegsrundenspiel in die Baden-Württemberg Oberliga gegen MTG Wangen an, anschließend um 17 Uhr haben die Männer des TSV Deizisau ihr letztes Normalrundenspiel in der Württembergliga gegen den Nachbarn HSG Ostfildern. Die Deizisauer Männer starten nur zwei Tage später (16.30 Uhr) gegen den VfL Waiblingen in die Aufstiegsrunde.

Es wurde ein gemeinsames Foto gemacht, es wurden gemeinsame Plakate