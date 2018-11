NellingenDie Handballerinnen des TV Nellingen II haben in der Württembergliga gegen den TSV Zizishausen souverän mit 31:24 (17:9) gewonnen. Bereits in der ersten Hälfte zeigten die Nellingerinnen, dass für sie nichts anderes als ein Sieg infrage kommt.

Das Spiel war von Beginn an eher defensiver Natur. Gleich in der ersten Spielminute pfiffen die Schiedsrichter einen Strafwurf gegen den TVN. Zizishausen verwertete diesen jedoch nicht und Nellingen gelang im Gegenstoß der erste Treffer der Partie. Nach und nach setzte sich Nellingen ab und schüchterte die gegnerische Defensive ein. Dabei kam dem Filder-Team zugute, dass Zizishausen in der