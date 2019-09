EsslingenFür die Handball-Landesligisten steht eine besondere Saison vor der Tür: Es geht um die Qualifikation für die Verbandsliga. Nach derzeitigem Stand schaffen die jeweils ersten vier Teams der Staffeln den Sprung in die neu geschaffene Spielklasse, es können auch fünf Mannschaften daraus werden. Je Staffel gibt es zwei Absteiger in die Bezirksliga. In der Staffel 2 sind im TSV Köngen, dem Team Esslingen sowie Aufsteiger TSV Denkendorf drei Mannschaften aus der Region Esslingen vertreten, der TV Reichenbach tritt in der Staffel 3 an.

TV Reichenbach

Die Ambitionen: „Platz eins bis vier ist Pflicht.“ So einfach definiert