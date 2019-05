PlochingenSo eine lange Auswärtsreise musste der TV Plochingen in dieser Saison der Baden-Württemberg Oberliga noch nie auf sich nehmen: 500 Kilometer sind es bis zum MTV Rheinwacht Dinslaken, bei dem die Plochinger am Samstag (14 Uhr) zum Relegationshinspiel antreten. Die weite Fahrt nach Nordrhein-Westfalen, die der TVP bereits am Freitag zusammen mit 50 Fans antrat, nimmt das Team aber gern auf sich. Schließlich geht es um nichts geringeres als den Aufstieg in die 3. Liga.

Die Entfernung und die frühe Anwurfzeit sind „eine ungewohnte Situation“, räumt Plochingens Co-Trainer Joachim Rieck ein. Er sieht aber auch einen Vorteil: So übernachtet