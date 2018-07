AltbachDer frühere Wolfschlugener und Göppinger Jugendspieler Jona Schoch erzielte den ersten Treffer des Abend, sein letzter Wurf aber ging daneben. So schrammte Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten zum Auftakt des Esslinger Markplatzturnier knapp an einer Überraschung vorbei und verlor gegen Top-Bundesligist und Titelverteidiger Füchse Berlin mit 28:29 (13:15). Vor gut 500 Zuschauern in Altbach verlangte der HBW dem Team von Trainer Velimir Petkovic aber alles ab. Im Halbfinale treffen die Berliner am Samstag auf den VfL Gummersbach, der in Weilheim den TVB Stuttgart deutlich mit 35:24 besiegte. Marvin Sommer und Michael Kraus erzielten jeweils sechs