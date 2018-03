GöppingenRolf Brack kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Das war grandios. Das war Handball vom Allerfeinsten“, sagte der Trainer von Bundesligist Frisch Auf Göppingen. Gerade hatte sein Team vor begeisterten 4200 Zuschauern in der EWS-Arena der Überraschungsmannschaft TSV Hannover-Burgdorf nach 13 ungeschlagenen Spielen hintereinander wieder mal eine Niederlage beigebracht. Und war für eine: 30:19 (14:8) hieß es am Ende für ein Frisch-Auf-Team, das sich in einen Rausch spielte und aus dem ein Trio herausragte: Torwart Daniel Rebmann, Rückraumspieler Daniel Fontaine (acht Tore) und Kreisläufer Kresimir Kozina (8/4). „Das war hohe internationale