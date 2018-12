OstfildernDie Verantwortlichen der HSG Ostfildern haben extra ein Foto gemacht. Timo Flechsenhar im schwarzen HSG-Trikot. Damit man sich schonmal daran gewöhnen kann. Denn der Rückraumspieler in einem anderen als dem roten Dress des TSV Neuhausen, das ist für viele Kenner der hiesigen Handballszene kaum vorstellbar. In seiner 14. Saison spielt Flechsenhar für den Drittligisten. In der kommenden Runde wird er für die Ostfilderner auflaufen, die hoffen, dann weiterhin in der Württembergliga anzutreten. Neben dem 32-jährigen Rückraumspieler hat die HSG einen weiteren Routinier für die kommenden zwei Spielzeiten verpflichtet: Der 38-jährige Torhüter Nikolai