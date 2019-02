BietigheimDie Esslinger Handballerin Leonie Patorra spielt ab der kommenden Saison für die SG BBM Bietigheim, verlustpunktfreier Bundesliga-Tabellenführer. Die 17-Jährige spielte früher bei Württembergligist SG Hegensberg/Liebersbronn mit Doppelspielrecht für die Bietigheimer Jugend, bevor sie zur Saison 2017/2018 zum Bietigheimer Drittliga-Team wechselte.

Nach ihrem Wechsel bestritt die Rückraumspielerin bereits einige Partien für die Bietigheimer Profi-Frauen und überzeugte dabei direkt. So gelangen ihr in der Bundesliga-Begegnung gegen HC Rödertal vier Treffer. Zur Saison 2019/2020 rückt sie nun in den Profikader von Chefcoach Martin Albertsen