EsslingenAcht nationale und internationale Profi-Teams, die besten Mannschaften der Region, viele Nachwuchshandballer und das alles unter freiem Himmel und vor historische Kulisse – das sind die Markenzeichen und Erfolgsgaranten des Esslinger Marktplatzturniers, das von Freitag bis Sonntag über die Bühne im Herzen der Altstadt geht. Bei der 53. Ausgabe sind Titelverteidiger Füchse Berlin und Drittligist TSV Neuhausen die jeweiligen Favoriten.

Die Macher des Turniers setzen seit der Wiederbelebung der Traditionsveranstaltung im Jahr 2007 auf Bewährtes und schaffen es dennoch, die Attraktivität jedes Jahr noch ein bisschen zu steigern. So führt die Erhöhung der Teilnehmerzahl beim Turnier der Einladungsklasse dazu, dass es diesmal am Samstag ein echtes Finale gibt. Das bedeutet K.o.-Spiele von Beginn an. Los geht es bereits am Freitagabend in den Hallen der Region mit den Spielen zwischen den Füchsen und HBW Balingen-Weilstetten (19.30 Uhr/Altbach), dem TBV Lemgo und Tatabánya KC (19.39 Uhr/Mundelsheim), TVB Stuttgart und VfL Gummersbach (20 Uhr/Weilheim) sowie Frisch Auf Göppingen und SG BBM Bietigheim (20.15 Uhr/Leinfelden-Echterdingen).

Die Sieger treten dann am Samstag ab 11.15 Uhr zu den Halbfinalspielen an, das Endspiel soll um 17.15 Uhr angepfiffen werden – in der Hoffnung, dass das Wetter hält und kein Umzug unters Hallendach der benachbarten Schelztorhalle nötig ist.

„Es kommen alle Mannschaften in Bestbesetzung“, erklärt Cheforganisator Thilo Huber. „Das zeigt auch, welchen Stellenwert das Turnier hat.“ Das erkennt man auch daran, dass einige Teams immer wieder kommen. Die Berliner, die Lemgoer und die Gummersbacher sind schon zum wiederholten Male dabei – die Top-Teams aus der Region ohnehin. Alle drei württembergischen Bundesligisten sind am Start, dazu Ex-Bundesligist Balingen-Weilstetten aus der 2. Bundesliga.

Titelverteidiger Berlin ist Favorit

„Wenn man die Kader anschaut, so sind die Füchse sicherlich der Favorit“, sagt Huber, weist aber darauf hin, dass die Spieler bislang vor allem im konditionellen Bereich gearbeitet haben. Hier könnte ein Vorteil für Turnier-Neuling Tatabánya aus Ungarn liegen. Die Mannschaft ist in der heimischen Liga die dritte Kraft – mit Ambitionen nach ganz oben. Und sie ist in der Saisonvorbereitung schon etwas weiter als die Bundesligisten.

Interessant ist beim diesjährigen Turnier auch der Blick auf die Trainerbänke: Die Füchse kommen mit dem früheren Göppinger Velimir Petkovic, die Göppinger mit Hartmut Mayerhoffer, der zuletzt Bietigheim in die Bundesliga geführt hat – dort wiederum hat Ralf Bader seit ein paar Wochen das Sagen. Es wird genügend Gesprächsstoff zwischen den Spielen geben.

Vor einem Jahr war Bader noch am Turniersonntag mit den Neuhausenern auf dem Marktplatz. Die werden nun von seinem früheren Pfullinger Bundesliga-Trainer Eckard Nothdurft betreut. Die Neuhausener sind der klare Favorit des Turniers der regionalen Mannschaften – was jedoch vor einem Jahr auch der Fall war. Damals setzte es im Finale eine knappe Niederlage gegen den mittlerweile aus der Baden-Württemberg Oberliga abgestiegenen TSV Deizisau. Hauptkonkurrent dürfte diesmal Deizisaus bisheriger Ligakonkurrent TV Plochingen sein, der mit einigen Neuzugängen anreist.

Das Marktplatzturnier ist aber auch immer eine Plattform für den Nachwuchs. Am Freitag und Samstag werden Schüler- und Jugendturniere ausgetragen. Zudem treten auch wieder die Esslinger Frauenteams gegeneinander an und – auch das ist mittlerweile Tradition – es gibt ein Einlagespiel des Frauen-Bundesligisten TV Nellingen, diesmal wieder gegen den starken Ligakonkurrenten TuS Metzingen.

An allen drei Turniertagen wird es eine Schweigeminute geben. Gedacht wird Axel Schönhaar, dem im April viel zu früh verstorbenen Sprecher der Arbeitsgemeinschaft handballtreibender Vereine Esslingens, die das Markplatzturnier organisiert. Schönhaar war nicht nur kompetenter und feinsinniger Moderator des Turniers, er war maßgeblich an der Wiederbelebung der Veranstaltung beteiligt.

Zeitplan

Freitag, 20. Juli

8.20 Uhr: Esslinger Stadtmeisterschaften der Grundschulen.

13 Uhr: Esslinger Stadtmeisterschaften den der E-, D- und B-Jugend.

19.20 Uhr: Hans-Metz-Pokal der Frauen mit SG Esslingen, Team Esslingen und SG Hegensberg/Liebersbronn.

Reichstadtpokal

(2 x 30 Minuten):

19.30 Uhr: Füchse Berlin – HBW Balingen-Weilstetten (Sporthalle Altbach).

19.30 Uhr: TBV Lemgo – Tatabánya KC (Käsberghalle Mundelsheim).

20 Uhr: TVB Stuttgart – VfL Gummersbach (Lindach-Sporthalle Weilheim).

20.15 Uhr: Frisch Auf Göppingen – SG BBM Bietigheim (Sportpark Goldäcker Leinfelden-Echterdingen).

Samstag, 21. Juli

8.30 Uhr: Esslinger Stadtmeisterschaften den der C-Jugend.

11.15 Uhr: Reichstadtpokal

(2 x 20 Minuten):

Sieger der Freitagspiele im Halbfinale, Verlierer spielen um Platz fünf.

17.15 Uhr: Finale.

18.30 Uhr: Frauenspiel TV Nellingen – TuS Metzingen.

Sonntag, 22. Juli

11 Uhr: Hans-Metz-Pokal der Männer

(2 x 12,5 Minuten):

Gruppe A: Team Esslingen, HSG Ostfildern, TSV Deizisau, TSV Neuhausen.

Gruppe B: SG Esslingen, TV Plochingen, SG Hegensberg/Liebersbronn, SKV Unterensingen.

17 Uhr: Siebenmeterwerfen um Platz drei.

17.15 Uhr: Finale.

Der Reichstadtpokal sowie die Finalspiele des Hans-Metz-Pokals können via Liveticker auf der Webseite der Eßlinger Zeitung mitverfolgt werden.