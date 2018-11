Dettingen/Erms„Das war ein enges Spiel“, sagte Daniel Kraaz, der Trainer des Handball-Landesligisten Team Esslingen. Das Team setzte sich jedoch durch und gewann beim TV Dettingen/Erms mit 29:26 (14:11). Und für diesen Sieg mussten die Esslinger ganz schön kämpfen.

Technische Fehler zogen sich von Beginn an wie ein Roter Faden durch die Partie – auf beiden Seiten. Vor allem in kritischen Spielphasen nutzten beide Mannschaften wichtige Chancen nicht. Kraaz sah jedoch auch eine Verbesserung in der Spielweise des Teams: „Wir haben eine stabile Abwehr gehabt. Das hat gut geklappt.“

Generell war das Spiel sehr rau und körperlich intensiv.