EsslingenDer TSV Wolfschlugen II hat das erste Heimspiel der Handball-Bezirksligasaison gewonnen. Im Derby gegen den TV Altbach gab es einen deutlichen Sieg. In der Bezirksklasse hat der TV Reichenbach II das Derby in Plochingen gewonnen. Im dritten Derby setzte sich der TSV Neuhausen II in der Kreisliga A gegen den TSV Denkendorf II durch.

Bezirksliga

Wolfschlugen II – TV Altbach 33:25

Der TSV Wolfschlugen II hat am zweiten Spieltag den ersten Sieg in der Bezirksliga geholt. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte kamen die Wolfschlugener zu keinem Zeitpunkt mehr als zwei Punkte davon. Beide Teams