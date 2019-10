Lichtenstein„Da ging nichts“, sagte Trainer Simon Hablizel vom Handball-Landesligisten TSV Köngen nach der 26:37 (14:18)-Schlappe im Spitzenspiel bei der SG Ober-/Unterhausen. Für die Köngener war es die erste Niederlage der Saison. „Unserer bisheriges Prunkstück, die Defensive, war nie wirklich da“, so Hablizel weiter, außerdem habe man mit der ambitionierten SG auch einen richtig guten Gegner gehabt. „Der Tag, an dem wir verlieren, musste kommen. Das es so deutlich war, ist schade. Aber lieber ein Mal so verlieren als zehn mal mit einem Tor Differenz“, sagt der Trainer, „Diese Niederlage ist kein Beinbruch für