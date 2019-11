BeilsteinErste Niederlage für die erfolgsverwöhnten Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen. Das Team verlor mit 21:24 (14:15) gegen die SG Schozach/Bottwartal. Co-Trainer Simon Vogel sieht den Grund für die Niederlage im eigenen Spiel: „Wir haben schlichtweg zu viele Fehler gemacht. Die Partie hätte auch anders ausgehen können.“

Die Tabellenzweiten aus Wolfschlugen lagen von Beginn an leicht zurück. In der Anfangsphase gelang den Spielerinnen der Ausgleich und sogar die Führung. Diese war allerdings nur von kurzer Dauer. Besonders die beiden gegnerischen Torhüterinnen machten Wolfschlugen zu schaffen. „Das Hauptproblem lag aber in den