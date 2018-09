BlaubeurenNach zwei Siegen in Folge kassierten die Handballer des TSV Deizisau in der Württembergliga beim TV Gerhausen eine 27:29 (11:12)-Niederlage. „Wir haben so viele Fehler gemacht, da hätten wir den Sieg auch nicht verdient gehabt“, sagte Deizisaus Trainer Olaf Steinke, den vor allem die „unterirdische“ Abschlussquote nervte: „Die lag unter 50 Prozent. Wir haben vorne einfach zu viele Bälle weggeworfen, obendrein die Pässe zu ungenau gespielt und so den Gegner immer wieder in Ballbesitz gebracht.“

Zudem ereilte den Coach am Abend vor der Partie die Nachricht, dass sich auch noch Yannik Taxis zur langen Deizisauer Verletztenliste gesellt. Der