Dettingen/ErmsDie Landesliga-Handballer des TSV Köngen machten es am Schluss spannend: Erst in den letzten Minuten entschied das Team um Spielertrainer Moritz Eisele die Partie beim 34:32 (16:9)-Sieg für sich. „So was muss man erst mal verdauen“, sagte Eisele. Denn immerhin führten die Köngener in der 37. Minute schon mit 20:12 , machten den Gegner dann aber wieder unnötig stark. „Der Start war in Ordnung“, so Eisele. Ab Mitte der ersten Hälfte drückten die Köngener auf die Tube und zogen dank einer stabilen Abwehr und einem guten Umschaltspiel bis zur Pause davon. „Auch die Fehlerquote war relativ niedrig, zudem steuerte Torhüter Michael Selch