BuxtehudeSeine letzte Einschätzung als TVN-Trainer gibt Ralf Rascher im Zug durch. Der ICE braucht sechseinhalb Stunden, bis er vom hohen Norden wieder im Süden ist. Zeit genug, um das letzte Bundesligaspiel der Handballerinnen des TV Nellingen Revue passieren zu lassen. Mit 22:35 (8:20) verloren die Hornets beim Tabellenvierten Buxtehuder SV. Und auch wenn bei den Nellingerinnen am Ende die Luft raus war, der letzte Tabellenplatz genauso sicher wie der Rückzug aus dem Oberhaus und der Neustart in der 3. Liga, auch wenn Rascher ein Rumpfteam und nur zwei Auswechselspielerinen zur Verfügung hatte, sagt er im Zug: „Mit so einem Ergebnis darf man nicht