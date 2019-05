Ostfildern - Mit einem Spiel gegen Bensheim/Auerbach fing es 2005 an, das Nellinger Abenteuer in den beiden höchsten deutschen Spielklassen. Am 10. September 2005 hatten die Handballerinnen des TV Nellingen bei ihrem Debüt in der 2. Bundesliga die HSG-Frauen zu Gast und siegten mit 32:26. Mit einem Spiel gegen Bensheim/Auerbach ging es nun zu Ende, das Abenteuer Bundesliga. Am vergangenen Samstag trafen beide Teams – beide zwischenzeitlich aufgestiegen – wieder in Nellingen aufeinander. Mit einer 25:29 (11:15)-Niederlage und als Tabellenletzter verabschieden sich die Nellingerinnen aus der Bundesliga.

Von Karla Schairer

Die Gäste aus Hessen legten schnell vor und führten flugs mit 3:0. Elisa Stuttfeld, die ab der kommenden Saison für die HSG spielen wird, machte das erste Tor des letzten Bundesliga-Spiels der Nellingerinnen. Doch so richtig ins Spiel kamen die Hornets nicht. Beim 3:6 (10. Minute) nahm TVN-Trainer bereits die erste Auszeit. Jedes Tor der Nellingerinnen wurde lautstark von den 360 Zuschauern bejubelt – auch wenn es zunächst nicht viele waren. Vom 3:8 (13.) kämpften sich die Nellingerinnen ans 9:10 (23.) heran. In der 26. Minute gelang dann den Nellingerinnen der 11:11-Ausgleich: Jennifer Issifou luchste den Hessinnen den Ball ab und flitzte in einem sehenswertem Tempogegenstoß aufs gegnerische Tor. Bis zur Pause setzten sich die Gäste allerdings wieder auf 15:11 ab.

Nach der Pause lag Nellingen weiter hinten (16:22/43.), Szimonetta Gera traf zum 24: 24-Ausgleich. Vielleicht sollte es doch noch ein Sieg werden? Nein, es reichte nicht, im Eins-gegen-eins waren die Nellingerinnen unterlegen. Wieder Gera traf zum 25:29, dem letzten Tor des Spiels, dem letzten zuhause in der Bundesliga.