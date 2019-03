LaupheimJochen Masching klang ziemlich geknickt. „Am Ende machen wir ein, zwei Fehler mehr als der Gegner. In der Summe haben wir das Glück derzeit nicht auf unserer Seite.“ Mit 27:29 (16:15) verloren die Handballer der SG Hegensberg/Lieberbronn in der Württembergliga bei HV Rot-Weiß Laupheim – eine Niederlage, die weh tut. Die SG rangiert jetzt auf einem Abstiegsplatz. „Aber wir haben es weiterhin selbst in der Hand“, gibt sich Trainer Masching kämpferisch, „die nächsten Partien müssen wir gewinnen.“

350 Zuschauer in der Rottumhalle in Laupheim sahen eine intensive, hart umkämpfte Partie. Kein Team konnte mit mehr als zwei Toren davonziehen.