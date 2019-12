ReichenbachEin Blick auf die Zeitstrafenstatistik wies auf ein faires Württembergligaderby zum Abschluss des Jahres zwischen den Handballerinnen des TV Reichenbach und des TSV Köngen hin – und so war es tatsächlich auch. Man könnte auch meinen, dass es ein nur wenig umkämpftes Derby in der Brühlhalle in Reichenbach war – das trifft beim 33:21 (19:12)-Sieg der Reichenbacherinnen über die Köngenerinnen ebenfalls zu. Der Leistungsunterschied war einfach zu groß.

Den deutlichen Endstand konnte man aufgrund der Tabellenkonstellation und der Personalprobleme aufseiten der Köngenerinnen durchaus erwarten. Zugleich ist er aber ein Beispiel für die