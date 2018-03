PlochingenBei den Handballern des TV Plochingen läuft es sportlich rund. Die Mannschaft steht in der Baden-Württemberg Oberliga mit 26:20 Punkten auf Platz sieben. Es könnte also beste Stimmung im Verein herrschen – das Gegenteil war aber diese Woche der Fall. Der Verein hat sich mit sofortiger Wirkung von Rückraumspieler Johannes Hablizel getrennt. Am Ende standen Enttäuschung und Unverständnis auf beiden Seiten. Alle bereuen die Trennung, doch eine Versöhnung ist nicht in Sicht. Ein emotionales Ende.

Im Dezember waren sich Hablizel und die Plochinger Vereinsführung mündlich einig, auch in der Saison 2018/2019 gemeinsame Wege zu gehen.