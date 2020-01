DeizisauDer Handball-Württembergligist TSV Deizisau bleibt seinem Kurs weiter treu, früh die Weichen für die kommende Saison zu stellen. In Stefan Eidt hat der Verein nun einen Nachfolger für Trainer Olaf Steinke gefunden, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Der

39-jährige Eidt ist derzeit Trainer der Zweitliga-Frauen der TG Nürtingen. „Nach acht Jahren als Cheftrainer in Nürtingen freue ich mich auf eine Veränderung“, sagt Eidt. „Mich reizt die neue Aufgabe.“ Der Diplom-Sportwissenschaftler schaffte mit der TG in der Saison 2014/2015 den Aufstieg die 2. Bundesliga, derzeit sind die TG-Frauen Elfte.

„Wir sind stolz darauf, dass Stefan Eidt