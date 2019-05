NeuhausenWas ein Erfolgserlebnis auslösen kann: Statt Abstiegsfrust zu schieben, bereiten sich die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen seit dem 30:20-Sieg gegen den TuS Dansenberg am letzten Rundenspieltag auf die Entscheidungsspiele gegen den TV Willstätt vor. Heute (20 Uhr) in Willstätt und schon am Sonntag (17 Uhr) in Neuhausen werden die Spiele gegen den bei Punkten und direktem Vergleich gleichauf stehenden Konkurrenten ausgetragen. Für MadDogs-Trainer Eckard Nothdurft sind es „120 Minuten mit totaler Spannung, die eine zehnmonatige Saison zusammendampfen“.

