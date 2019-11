Reutlingen„Bei uns kann man von einer Serie sprechen“, sagte Ralf Wagner, Trainer des Handball-Landesligisten TSV Denkendorf, nach dem 29:29 (13:15)-Remis bei der TSG Reutlingen schmunzelnd. Schließlich war es für den TSV das dritte Unentschieden in Folge. Die erste Hälfte empfand Wagner als komplett enttäuschend: „Das war mit das schlechteste; was wir seit zwei Jahren gespielt haben. Keine Spur von Leichtigkeit und vom schnellen Handball“. Nach der Pause klappte mehr und der TSV lag konstant in Führung – machte den Sack aber nicht zu. So drehte die TSG kurz vor Schluss noch die Partie; ehe Denkendorf zum Schlusspfiff einen Strafwurf bekam und somit noch