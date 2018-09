Kreis EsslingenDer Abstieg tat weh. Doch nachdem es passiert ist, will der TSV Wolfschlugen II in der Handball-Bezirksklasse zumindest oben mitspielen. Als Favoriten gehen aber andere Mannschaften in die Runde. Der TSV Weilheim und der TSV Urach gelten als Anwärter auf den Aufstieg. Auch der TV Plochingen II wird es diesmal wieder versuchen.

Bis zuletzt hatten sie gehofft beim TSV Wolfschlugen. Doch es half nichts. Die zweite Mannschaft stieg in die Bezirksklasse ab. Nun gibt es den Neuaufbau, der Trainer Michael Güntzel durchaus optimistisch stimmt. Denn mit einem großen Kader sind die Wolfschlugener gut aufgestellt. „Wir dürfen die Bezirksklasse