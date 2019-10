DeizisauEs ist ein riesen Erfolg für das Beachhandball-Team der Hurricanes aus Uhingen-Holzhausen – und ein schöner Ausflug in die Wärme dazu: An diesem Wochenende sind die Hurricanes beim EHF Champions Cup in Sizilien dabei. Yannik Taxis, Moritz Friedel und Lukas Novak gehören auch zum Team. Eigentlich. Doch statt im süditalienischen Sand werfen und verhindern sie am Samstag Tore in der Halle in Donzdorf, wo Württembergligist TSV Deizisau antritt und nicht auf das Trio verzichten kann.

Dass es überhaupt zu dieser Situation kommen würde, hätte vor gut zwei Jahren wahrscheinlich keiner der drei Handballer gedacht. Damals hatte Friedel seine