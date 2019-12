LaupheimTrainer Sinisa Mitranic vom Handball-Württembergligist SG Hegensberg/Liebersbronn wünscht sich zwei Dinge: „Ein bisschen mehr Glück und einen treffsicheren Siebenmeterschützen.“ Denn die vermeintlich sicheren Tore fielen auch bei der 26:28 (9:11)-Niederlage beim HV RW Laupheim mal wieder aus: „Ich glaube in den letzten drei Spielen haben wir an die 16 Siebenmeter verworfen“, monierte Mitranic. In Laupheim vergaben seine Schützlinge vier von sechs Strafwürfen – bei sechs verschiedenen Schützen. Obendrein verletzte sich mit Fabian Sokele ein wichtiger Rückraumspieler der SG im Verlauf der ersten Hälfte am Daumen. Mitranic tippt auf Kapselriss: