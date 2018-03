Esslingen (red) - Die Bundesliga-A-Jugend des TSV Wolfschlugen bleibt in der Erfolgsspur. Auch in Bietigheim gab es einen souveränen Sieg. Die weibliche A-Jugend des TV Nellingen trumpfte in Allensbach mit einem Erfolg mit zwölf Toren Vorsprung auf. Für die weibliche B-Jugend des TV Nellingen setzte es dagegen eine Heimniederlage gegen Birkenau.

Männl. A-Jug. - BUNDESLIGA

SG BBM Bietigheim - TSV Wolfschlugen 29:39

Auch die Bietigheimer schafften es nicht, den Siegeszug der Wolfschlugener aufzuhalten. Der TSV ging hoch konzentriert in die Begegnung und lag nach vier Minuten mit 4:1 vorne. Nach einer Viertelstunde glichen die