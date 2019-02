WolfschlugenZum Glück für die Handballer der SG Hegensberg/Lieberbronn steigen nach der aktuellen Saison nur zwei Mannschaften aus der Württembergliga ab. Und zum Glück für die SG sind dafür im Moment der HC Hohenems und die SG Herbrechtingen/Bolheim auf den letzten beiden Plätzen die heißesten Kandidaten. Denn der Viertletzte Hegensberg/Lieberbronn präsentiert sich zurzeit in keiner guten Verfassung – was dem am Saisonende scheidenden Trainer Jochen Masching einige Sorgen bereitet. Nach der 26:31 (10:17)-Niederlage beim TSV Wolfschlugen jedenfalls war Masching ziemlich enttäuscht – und das nicht zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit.

„So