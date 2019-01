EsslingenErste Ideen gab es schon lange, entsprechende Gerüchte auch, Andeutungen seit ein paar Monaten – jetzt liegen die Pläne auf dem Tisch: Der Handball-Verband Württemberg (HVW) strebt eine umfassende Reform der Spielklassen an. Die Vereine sollen bei der Entscheidung mit ins Boot geholt werden. Das dürfte aber nicht einfach werden, denn es regt sich Widerstand. In der Saison 2020/2021 soll die Neuordnung umgesetzt werden, Auswirkungen gibt es aber bereits in der laufenden Spielzeit.

Kernstücke der Reform, die sowohl den Männer- als auch im Frauenbereich betrifft, sollen die Einführung einer einzigen Württembergliga statt bislang zwei